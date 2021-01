W SBO zajął drugie miejsce i najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowany

W puli Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zostały 3 miliony 600 tys. złotych. Brakuje więc kilkuset tysięcy na realizację projektu, który uplasował się tuż za pomnikiem Floriana Krygiera, czyli "Kurs na północ".

Radni koalicji rządzącej miastem proponują nie obcinać kosztów tego projektu, tylko zrealizować pomysł z trzeciego miejsca na liście. Chodzi o budowę pomnika Sediny na placu Tobruckim.Ten pomysł idealnie mieści się w przewidywanym budżecie - komentował Przemysław Słowik, wiceprzewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.- To nie jest widzimisię. Polecam przeczytać bardzo dobrą i szczegółową analizę budżetu na "Nowym Szczecinie", Igor Podeszwik to przeanalizował. Pokazuje również przykład z Łodzi, gdzie budżet obywatelski działa na podobnych zasadach. I tam też są sytuacje, gdzie zostają jakieś pieniądze w danej kategorii, są wykorzystywane na kolejny projekt, który łapie się w tę pulę. Oczywiście nie możemy zrobić projektu numer 2, czyli "Kurs na Północ", bo ta kwota przewyższa. Jakby zgłaszając projekt, który wykorzystuje w stu procentach pulę w danym przedziale, od razu musimy wziąć pod uwagę to, że może on nie wygrać, jeśli wygra cokolwiek innego - tłumaczył Słowik.Z propozycją nie zgadzała się radna niezrzeszona Edyta Łongiewska-Wijas. Jej zdaniem miasto powinno albo dołożyć brakujące pieniądze, albo obciąć wydatki na projekt "Kurs na północ".- Waga tego projektu "Kurs na Północ" jest szczególnie ważna. Dlatego, że on dotyczy dzielnic, które są ciągle pomijane, na których ciąży jakaś klątwa. Każdy mówi o rewitalizacji północy, a nic w tym kierunku nie robi. A tym razem to mieszkańcy całego Szczecina, po raz pierwszy wystąpili tak zjednoczeni, na rzecz tej części miasta - mówiła Łongiewska-Wijas.W ramach projektów ogólnomiejskich wygrał pomysł kibiców Pogoni Szczecin na budowę pomnika Floriana Krygiera. "Za" opowiedziało się ponad 11 tysięcy respondentów. Projekt "Kurs na północ", który przewiduje m.in. rewitalizację okolic Wieży Bismarcka, zdobył również ponad 10 tys. głosów. Prawie o połowę mniejsza była grupa chętnych na postawienie pomnika Sediny.