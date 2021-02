Droższe parkowanie na Starym Mieście [ZDJĘCIA]

Zmieni się wysokość opłat w Strefie Zamieszkania Stare Miasto.

Za godzinę parkingu trzeba będzie tam zapłacić sześć złotych. W ten sposób władze miasta chcą wymusić większą rotację samochodów w ścisłym centrum.- Drogo troszkę. Wcześniej było taniej a i tak jest problem z zaparkowaniem. Może to rozwiąże problem. Jeszcze jakby to zamknęli wokół i zrobili na abonament, że mogą tu wjeżdżać tylko mieszkańcy plus dostawy i inne samochody, to jeszcze byłoby ok. Ale w taki sposób ludzie i tak będą stawiać samochód. Nie ma gdzie zaparkować samochodu, nawet jeśli jest wykupiony miesięczny bilet. Dużo osób, które tu parkuje, nawet tu nie mieszka - mówią okoliczni mieszkańcy.31 marca kierowców czekać będą kolejne zmiany. Wówczas Strefa Płatnego Parkowania zostanie powiększona niemal dwukrotnie.Od poniedziałku zostaną też uruchomione cztery nowe płatne parkingi niestrzeżone w Szczecinie. Chodzi o ulice Szymanowskiego, Ogińskiego, Czarnieckiego i plac postojowy pod Trasą Zamkową.