Parkowanie w części SPP jest tymczasowo darmowe

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Miasto zmienia swoją politykę dotyczącą pobierania opłat w części szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania.

To efekt serii przegranych procesów sądowych z jednym z naszych słuchaczy. Grzegorz Gruca zwrócił uwagę, że na części miejsc brakuje tzw. oznakowania poziomego, czyli linii wymalowanych na chodniku czy jezdni. A tego wymagają ministerialne przepisy. Racje mężczyzny już kilkanaście razy podzielił sąd, a teraz i miasto.



Kwestia egzekwowania opłat będzie zawsze indywidualnie oceniana - zastrzegał w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Szczecinie.



- Inspektorzy Strefy Płatnego Parkowania dokonują weryfikacji wnoszenia opłaty - mówił Adamczyk.



Dyrektor Adamczyk dodał, że brakujące oznakowanie poziome będzie wkrótce uzupełnione.



- Jeżeli warunki pogodowe pozwolą na to, żeby mogło się odbyć również wykonanie malowania oznakowania poziomego, to będziemy to robić. Przewidujemy, że do 31 marca chcemy mieć oznakowanie kompletne - mówił Adamczyk.



Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, 31 marca strefa płatnego parkowania będzie powiększona. Teraz obejmuje 80 ulic i placów, po zmianach będzie ich 143. Zwiększone będą też opłaty.