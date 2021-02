Mieszkańcy wsi Czartoryja doczekają się własnej świetlicy [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mieszkańcy wsi Czartoryja pod Chojną będą mieli w końcu świetlicę. W czwartek w Chojnie została podpisana umowa z wykonawcą.

Jak mówi sołtys Janina Gajowa, mieszkańcy czekali na to kilkadziesiąt lat, bo jedynym miejscem spotkań była do tej pory okrągła, zadaszona wiata.



- W tej chwili wszystkie imprezy, jakie się odbywają, są organizowane w naszym tzw. "Grzybku". Latem jeszcze jest "jak cię mogę", natomiast zimową porą, czy jesienią jest ciemno i zimno. Teraz się już cieszymy, że wszystko ruszyło pełną parą. Mieszkańcy z utęsknieniem czekają na świetlicę, na pewno będzie wykorzystana w 100 proc. - dodaje Gajowa.



Czartoryja to popegeerowska wieś, która jako jedyna w okolicy nie miała takiego miejsca. Obok świetlicy powstanie też plac zabaw - mówi Barbara Rawecka, burmistrz Chojny.



- Pieniądze na świetlicę pozyskaliśmy z programu rozwoju operacyjnego wsi. Otrzymaliśmy 500 tysięcy złotych, resztę dokładamy z własnych środków. Świetlica będzie kosztowało około 1 milion złotych i będzie wykonana w tym roku - dodaje Rawecka.



Wykonawcą jest firma STB z Myśliborza.