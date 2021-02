Wieczorek komentuje swoje słowa o "państwie PiS"

Używa słów łudząco podobnych do hitlerowskich sloganów, aby opisać sytuację w Polsce. Pytany o to w "Rozmowach pod Krawatem", poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek odpowiadał, że "on takich skojarzeń nie ma".

Chodzi o wypowiedź Wieczorka o "państwie PiS": "z jednym prezesem, jedną partią, podległymi sądami i mediami - i ma być jeden naród, który to popiera".Poseł Lewicy nie zgodził się z oceną, że to nawiązanie do hitlerowskiego hasła "Ein Volk, ein Reich, ein Führer".- Pan ma prawo do tych skojarzeń, ja w to nie wnikam. Za co ja mam przepraszać? Proszę mi nie odbierać prawa do swoich poglądów. Pan ma takie poglądy, ja - takie. Jak widzę i siedzę tutaj w polskim parlamencie, to żeby była jasność - po stokroć będę mówił te słowa - przekonywał Wieczorek.Według posła Dariusza Wieczorka, "za chwilę w Polsce nie będzie demokracji i wyborów".