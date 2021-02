Zmiany dla kierowców w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zmiana organizacji ruchu w okolicach Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie. Od soboty wyłączony z ruchu kierowców zostanie odcinek od skrzyżowania z ulicą Matejki do skrzyżowania z aleją Wyzwolenia.

Utrudnienia będą dotyczyć tylko nitki wjazdowej do centrum miasta - mówi Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie. - Wszystkie informacje i komunikaty są dostępne już teraz na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego a także Spółki Tramwaje Szczecińskie. Zmiany, które zostały wprowadzone do tej pory, pozostają. To, co wprowadzimy od soboty, czyli przypominam, wyłączenie z ruchu nitki wjazdowej, czyli części Placu Żołnierza Polskiego, pomiędzy ulicą Matejki, a Wyzwolenia to nowa część, od soboty.Zamknięcie okolic Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie związane jest przede wszystkim z pracami przy przebudowie torowiska tramwajowego.