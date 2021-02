Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Część mieszkańców miejscowości należących do Związku Gmin Dolnej Odry protestuje przeciwko prawie 70-procentowej podwyżce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i domaga się jej obniżenia.

Mieszkańcy nie zgadzają się również na to, aby opłata śmieciowa zależała od wysokości zużycia wody.



Opłaty za wywózkę śmieci wzrosną w tym roku o prawie 70 procent. Grupa mieszkańców wystosowała petycję o obniżenie opłaty, pod którą podpisało się ponad 1100 osób.



Mieszkańcy domagają się obniżenia podwyżki opłat śmieciowych.



- Wnosimy o ponowne przeanalizowanie stawki za gospodarowanie odpadami. Zmieniono opłatę od zużycia wody. Argumenty, że to rozwiązanie jest lepsze dla osób uboższych nie przemawiają do nas. Otrzymujemy szereg telefonów od mieszkańców. Proszą o to, żeby wrócić do wcześniejszego sposobu naliczania opłat, ponieważ otrzymują rachunki po 300 złotych. Podnoszony jest argument, że zużycie wody deklarowane jest na poziomie 2,5 metra sześciennego na osobę. My się z tym nie zgadzamy, bo generalnie średnio nam wychodzi po 5 metrów na osobę - powiedział Adam Kalinowski, radny powiatu stargardzkiego.



Podwyżkę opłat tłumaczy Grzegorz Brochocki, zastępca Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry.



- Okazało się, że zużycie wody jest mniejsze, a więc jeśli jest mniejsze to mniej pieniędzy wpłynęło do Związku. Musieliśmy podnieść i urealnić tę cenę. W tej metodzie jest pewna grupa osób o wysokim zużyciu, która płaci znacznie więcej i ma prawo się czuć poszkodowana - powiedział.



Według Brochockiego niższe opłaty za wywóz śmieci są możliwe w przypadku uchwalenia wyższych składek dla gmin będących członkami Związku.