Koło od czołgu pomogło w rozwiązaniu zagadki historycznej [ZDJĘCIA]

Czy znalezione w stodole koło od czołgu może pomóc w rozwikłaniu zagadki historycznej? Tak stało się w przypadku nowego eksponatu, który trafił do kołobrzeskiego Muzeum Oręża Polskiego.

Chodzi o koło od niemieckiego czołgu biorącego udział w walkach o Kołobrzeg. Dyrektor muzeum Aleksander Ostasz tłumaczy, że znalezisko potwierdza, jakim uzbrojeniem w tej bitwie dysponowała armia niemiecka.



- Udało się rozwiązać bardzo ciekawą historię dotyczącą walk o Kołobrzeg. Tego starcia pancernego, które miało miejsce przed samym miastem. Absolutny unikat, koło od czołgu Panzerkampfwagen III, które potwierdziło wcześniejsze hipotezy - mówi Ostasz.



Jan Orliński, który przekazał koło do muzeum wskazuje, że zostało ono znalezione w okolicach obecnej ulicy Bolesława Krzywoustego. Jest to ślad po czołgu, który już po wojnie pozostał na polu bitwy.



- W okolicy gospodarstwa stał czołg, do którego moja mama wraz z ciotką pozbierały wszystkie niewybuchy znajdujące się na polu. Zrobiły to po to, by móc zacząć uprawiać ziemię. Zapakowały to do czołgu i podpaliły, wysadzając go w powietrze - mówi Orliński.



Następnie koło zabrane z miejsca eksplozji przez kilka dekad zalegało w stodole. Obecnie można je oglądać w kołobrzeskim muzeum.



Znalezisko ma potwierdzać fakt wykorzystania przez Grupę Pancerną "Beyer" pojazdów gąsienicowych w walkach o Kołobrzeg. W czasie bitwy z marca 1945 roku zginęło lub zaginęło bez wieści około 1200 żołnierzy Wojska Polskiego.