Radni kontra prokuratura w sprawie SPP

Radni koalicji rządzącej obstają przy podwyżce i powiększeniu szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania. Na ostatniej sesji podjęli decyzję, że niezależnie od działań prokuratury, zmiany wejdą w życie zgodnie z planem, 1 kwietnia.

Przeciw był opozycyjny w radzie PiS. Przed głosowaniem dyskusji nie było - wnosił o to szef klubu KO Łukasz Tyszler.- Ta uchwała była bardzo wnikliwie badana przez pana wojewodę. Pan wojewoda żadnych uchybień nie znalazł i wprowadził ją w życie w ten sposób, że opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Dlatego z szacunku dla samych siebie, a także oglądających nas mieszkańców wnoszę zgodnie z regulaminem, abyśmy przeszli do głosowania bez dyskusji - apelował Tyszler.Przypomnijmy, że zdaniem śledczych, przyjęta we wrześniu ubiegłego roku uchwała o podwyżce i powiększeniu SPP jest niedostatecznie uzasadniona, więc niezgodna z prawem. Prokuratura uważa też, że naruszono zasadę równości, gdy tańsze opłaty i abonamenty należą się tylko osobom czy firmom płacącym podatki w Szczecinie. Sprawę rozstrzygnie wojewódzki sąd administracyjny.Wcześniej, szczecińska rada miasta odrzuciła też obywatelską uchwałę o odroczeniu terminu wprowadzenia zmian w SPP.