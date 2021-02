Goście RSnW: wzrost zakażeń może wynikać z większej liczby testów

Trzecia fala pandemii jest coraz bardziej realna. W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 12 tysiącach nowych zakażeń.

W "Radiu Szczecin na Wieczór" doktor Joanna Jursa-Kulesza zwracała jednak uwagę, że wzrost może wynikać również z większej liczby wykonywanych testów.- Mamy ponad 60 tysięcy testów wykonanych wczoraj w Polsce. To też jest bardzo istotna rzecz. Być może ludzie zaczynają się więcej zgłaszać i testować. Uzyskują informację, że są te nowe mutacje. Może to też skłania jednak ludzi do tego, żeby zasięgać porady lekarza - mówiła Jursa-Kulesza.Prezes firmy transportowej CSL Laura Hołowacz dodawała, że obostrzenia muszą być dobierane ostrożnie, aby nie doprowadzić do upadku gospodarki.- Biznes musi się toczyć, bo są firmy, jest działalność. Chcemy mieć pracę, nie chcemy powiększać kręgu bezrobotnych, który w rejonie województwa zachodniopomorskiego wzrósł do 8 procent. To jest już bardzo dużo - mówiła Hołowacz.W środę zachodniopomorski konsultant do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski poinformował, że w naszym regionie pojawiła się brytyjska mutacja koronawirusa. Dotychczas odnotowano trzy przypadki.