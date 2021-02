Senator PO: Mam wielką nadzieję, wygramy wybory, jeśli do 2023 roku dotrwamy

Magdalena Kochan. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie ma powodów do wewnętrznych zmian w Platformie Obywatelskiej, mamy program i go zrealizujemy, o ile dotrwamy do roku 2023 - mówiła w "Rozmowach pod Krawatem" senator PO Magdalena Kochan.

Magdalena Kochan



- Nie sytuacja na opozycji winna nam zajmować nasze głowy i myśli, a bardziej zajmowałabym się tymi, którzy mają potężne kłopoty a rządzą - powiedziała Kochan.



- Każdy chciałby, żeby istniała konstruktywna opozycja - mówił prowadzący program Piotr Cywiński.



- Program Platformy Obywatelskiej z 2011 roku na zasadzie "kopiuj-wklej" w swój program włożył rząd Zjednoczonej Prawicy. Te programy będą oczywiście wdrażane w życie i mam wielką nadzieję, wygramy wybory, jeśli do 2023 roku dotrwamy - powiedziała Kochan.



Pytaliśmy też o dane, według których z PO odeszła połowa członków. W odpowiedzi senator Kochan po raz kolejny podkreślała, że nie należy się martwić o opozycję i skupić na poczynaniach rządzących. Apelowała też, żeby o opozycję się nie martwić, a skupić się na "problemach rządzących". Pytaliśmy o słabnące sondaże PO, która zaczyna przegrywać z Polską 2050 Hołowni.

Senator Kochan odpowiadała, że PO jest centrową partią "potrzebną obywatelom".