Gróbarczyk: Program budowy polskich promów nie jest zagrożony

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk w "Rozmowach pod Krawatem" powiedział, że chociaż - "sprawa nie jest prosta" - program "Batory" wciąż się rozwija.

Były szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej podkreślił, że trwają negocjacje z armatorami, którzy mają składać zamówienia na statki.- Cały program stoczniowy obecnie przechodzi dużą rozbudowę. Jest na ukończeniu właśnie finansowania poprzez połączenie budżetu państwa z armatorami tak, aby dostarczyć zlecenia do stoczni, żeby one nie upadły. To jest najistotniejsze - powiedział Gróbarczyk.Marek Gróbarczyk nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy w Szczecinie będą budowane promy. Jak przyznał, wcześniej był w tej sprawie zbyt dużym optymistą. Z informacji Radia Szczecin wynika, że przedstawiciele PŻM-u w sprawie budowy promów odbyli spotkanie w Gdańsku.Program "Batory" oficjalnie rozpoczął się w połowie 2017 roku, kiedy premier Mateusz Morawiecki symbolicznie wbił stępkę pod budowę nowego promu w Szczecinie.