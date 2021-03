Prokuratura powinna zająć się Akademią Sztuki w Szczecinie - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" były już pracownik uczelni Krzysztof Meisinger.

Gitarzysta klasyczny złożył wypowiedzenie 10 lutego w trybie natychmiastowym. Jak tłumaczy: pracodawca dopuścił się naruszenia podstawowych obowiązków. Zarzutów pod adresem nowych władz uczelni ma jednak więcej. Między innymi zastraszanie i mobbingowanie pracowników.Niespełna rok temu rektorką uczelni została Mirosława Jarmołowicz. Na stanowisku zastąpiła Dariusza Dyczewskiego. Od tamtej pory ma promować i przyznawać kolejne stanowiska osobom, które popierały ją w wyborach. Z kolei swoich przeciwników zwalcza. Gitarzysta dodaje, że za poprzedniego rektora nie było w ogóle prorektorów, teraz jest ich czterech. Pomnożyła się także liczba dziekanów, powstały nowe stanowiska kierownicze.- Można powiedzieć, że za wygrane wybory na naszej uczelni, jest teraz więcej wodzów niż Indian - powiedział Meisinger.Prokuratura powinna zająć się także sprzedażą Sztukaterii - mówił Meisinger. - To jest hotel profesorski, który normalnie na siebie zarabiał przez wiele lat, a obecnie jest sprzedawany po to, żeby pokryć pewne rzeczy, na które pokrycia już nie ma. Jeżeli prokuratura zawita na uczelnię, to będzie miała co robić przez bardzo długi czas.W ostatnim czasie na Akademii Sztuki kilkanaście osób złożyło wypowiedzenia, w tym kanclerz uczelni.