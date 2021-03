Budowa tunelu w Świnoujściu jest bardzo ważna - mówił w "Rozmowach pod krawatem" poseł Koalicji Obywatelskiej, Artur Łącki. Krytycy tej inwestycję nie mają racji - dodał.

Tunel pod Świną ma znaczenie nie tylko dla Świnoujścia ale także dla całej północno- zachodniej Polski.- Budowa tunelu w Świnoujściu jest bardzo ważna, obiecywały ją wszystkie rządy po kolei. Czasami nie można było się do tego przymierzyć. Powiedziałem, że błędem z naszej strony było, że przerwaliśmy przygotowania do budowy. Dobrze, że teraz pieniądze się znalazły - zaznaczył.Wiercenie tunelu rozpoczęło się w ubiegły piątek. Wtedy to uruchomiono maszynę drążącą.