Wymiana parkomatów w SPP idzie zgodnie z planem

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Przygotowania do wprowadzenia nowych zasad w szczecińskiej Strefie Płatnego Parkowania idą zgodnie z planem - zapewnia spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

31 marca strefa będzie powiększona, wzrosną opłaty, będą też nowe parkomaty. W wielu miejscach stare urządzenia zostały już wyłączone lub zdemontowane i zastąpione nowocześniejszymi, m.in. na ul. Henryka Pobożnego czy Rayskiego.



Są one m.in. wyposażone w ekran dotykowy, mają też klawiatury do wpisywania numeru rejestracyjnego - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Wojciech Jachim, rzecznik spółki NiOL.



- Wszystkie parkomaty do 31 marca będą stały na swoich miejscach i będą gotowe do użytku - mówił Jachim.



Dużo gorzej jednak wygląda sprawa uzupełnienia oznakowania poziomego strefy. W wielu miejscach nadal brakuje linii wymalowanych na jezdni czy chodniku, wyznaczających miejsce do parkowania. Sprawa nie jest taka prosta - dodał Wojciech Jachim.



- Każde takie wymalowanie linii na ulicy, wydawałoby się banalna rzecz, jednak musi być poprzedzone przygotowaniem odpowiednich projektów, tzw. organizacji ruchu. Tutaj też czynnik pogodowy jest pewnym elementem, który może to skomplikować - mówił Jachim.



Rzecznik spółki zapewnił, że w miejscach, gdzie będzie brakowało linii, opłaty nie będą pobierane.