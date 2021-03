Czują się bezpiecznie i chętnie odwiedzają kościoły

Tak mówili reporterowi Radia Szczecin wierni, którzy wybrali się poświęcić palmy.

Na jedną osobę przypada 20 metrów kw. powierzchni świątyni. Część osób, które chciały odwiedzić w niedzielę przed południem Bazylikę Archikatedralną w Szczecinie, musiała przełożyć swoje plany na później.- Obostrzenia są wystarczające, wcześniej się sprawdziło, myślę, że będzie ok. - Jedna osoba na 20 metrów to spokojnie, uważam. - Jesteśmy przy katedrze, to największy kościół w Szczecinie, powierzchnia jest taka, że nie zagraża bezpieczeństwu. - Jestem po szczepieniu, jednym i drugim, czuję się bezpiecznie, jestem zadowolona, że mogę przyjść, bo w ubiegłym roku nie było tego - mówili.Zgodnie z obowiązującymi restrykcjami w szczecińskiej katedrze znajdować się może maksymalnie 105 osób.