Szczecinianie pamiętają o papieżu Polaku [ZDJĘCIA]

16 lat temu odszedł Jan Paweł II. W trakcie swojego pontyfikatu Ojciec Święty w 1987 roku odwiedził Szczecin. Upamiętnieniem tej wizyty jest pomnik Jana Pawła II na Jasnych Błoniach.

To właśnie dziś przychodzą szczecinianie, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze



- Przyszłam oddać hołd naszemu papieżowi, bo dziś jego rocznica śmierci - mówiła jedna z odwiedzających.

- Co pani pamięta z nauczania Jana Pawła II? - dopytywał reporter Radia Szczecin.

- Po prostu trzeba wierzyć w ludzi, w młodych i w Boga.

- Pamięta pani pielgrzymkę w 1987 roku?

- Stałam blisko ołtarza. Brakuje mi go bardzo i dlatego zawsze przychodzę tutaj pomodlić się trochę i prosić go o wsparcie w tych ciężkich czasach.



- Doskonale pamiętam ten wieczór, zaczęły bić dzwony, byłem wtedy w mieście, dzwony były bardzo przejmujące... Pierwsze kroki do kościoła, żeby pomodlić się za duszę papieża i o przyszłość Polski, bo był osobą, która odcisnęła olbrzymie piętno na najnowszej historii Polski - wspominał.



Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat.