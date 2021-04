Stocznia Szczecińska Wulkan to nowa nazwa parku przemysłowego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczeciński Park Przemysłowy zmienił nazwę na Stocznia Szczecińska Wulkan. Nazwa jest już zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Chcemy pokazywać, że jest to cały czas Stocznia Szczecińska także poprzez nazwę - mówi Małgorzata Jacyna-Witt, przewodnicząca Rady Nadzorczej Stoczni. - Robimy to ze względu na to, żeby cały czas podkreślić, że to jest Stocznia Szczecińska i że zajmujemy się produkcją stoczniową. Nazwa jest o tyle istotna, że każdy, kto odbiera tego typu jednostkę gospodarczą, odbiera także po nazwie. Stąd dla nas to było ważne, żeby to była Stocznia Szczecińska.



Nazwa, która dotychczas obowiązywała, nie mówiła nic o produkcji stoczniowej. - Szczeciński Park Przemysłowy pokazywał, że to jest de facto miejsce do wynajmowania powierzchni zarówno w halach produkcyjnych, jak i placach, natomiast my jesteśmy Stocznią Szczecińską, wielokrotnie to podkreślamy. W tej chwili trwa tam produkcja doku, obecnie ona jest na etapie projektowania. Za chwilę będą wykonywane poszczególne sekcje doku. To jest ogromna inwestycja za 130 mln złotych. Będziemy też inwestować w sprzęt - dodaje Jacyna-Witt.



Stocznia Szczecińska Wulkan ma kontrakt na budowę doku pływającego dla Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.