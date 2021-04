Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

Przed oszustami wyłudzającymi pieniądze przez sms ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa w Szczecinie.

Sprawy wysyłają wiadomość sugerując, że nadawcą jest Ministerstwo Finansów lub podległy mu podmiot. Odbiorcy są wzywani do zapłaceniu mandatu w wysokości 10 zł.



- Informowani są o tym, że przy niezapłaceniu sprawa trafi do sądu. Sms taki zawiera link. Przestrzegamy odbiorców, by w ten link nie wchodzić i nie odpowiadać na tę wiadomość ponieważ jest to zorganizowana kampania phishingowa, która ma na celu wyłudzenie naszych środków finansowych - przestrzega Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



Wszystkie takie próby wyłudzenia należy zgłaszać do organów ścigania.