Szykują się poważne zmiany na węźle Kijewo

Wezeł Kijewo. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Nowa łącznica na Weźle Kijewo. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

W przyszłym tygodniu zamknięty zostanie stary wiadukt, na nitce wyjazdowej ze Szczecina.

- Ruch zostanie przerzucony na nowy wiadukt, będą tam po dwa pasy w każdą stronę - mówi rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk. - Po to, żeby rozpocząć wyburzanie tego starego wiaduktu, który jeszcze pozostał do likwidacji i wykonania od nowa.



Z kolei dla kierowców jadących ze Szczecina do Świnoujścia będzie nowa łącznica za węzłem Kijewo. Trzeba będzie jednak uważać, bo będzie to także droga dla aut jadących od Kołbaskowa do Stargardu - dodaje Mateusz Grzeszczuk.



- Wszystko będzie oznakowane tymczasową organizacją ruchu. Kierowcy powinni zwracać na to szczególną uwagę, bo ten sposób przejazdu bardzo mocno się zmieni - tłumaczy Grzeszczuk.



Zmiany mają być wprowadzone w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Z kolei prace na przebudowywanym węźle mają zakończyć się w przyszłym roku.