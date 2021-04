Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przyjechał z Podkarpacia by stanąć w niedzielę w Szczecinie. Chodzi o ważący tonę dzwon, nazwany "Głosem Nienarodzonych".

Powstał z inicjatywy podkarpackich obrońców życia i ma przypominać o wartości życia od poczęcia do naturalnej śmierci.



Jak mówi prezes Fundacji Małych Stópek ksiądz Tomasz Kancelarczyk, ma on zastąpić odwołany z powodów pandemicznych Marsz dla Życia. Każdy będzie mógł podejść i zabić w dzwon.



- Uderzać w ten dzwon, jako swoje świadectwo, wyraz obrony wartości życia. Tak, aby dźwięk przemówił - mówi Kancelarczyk.



Dzwon stanie w niedzielę na Jasnych Błoniach przy pomniku papieża Jana Pawła II. Wydarzenie "Usłysz" potrwa od godziny 12:00 do 21:00.