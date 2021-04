"Kamerzysta" w areszcie. Uzasadnienie sądu

Sąd uzasadnia areszt dla youtubera ze Szczecina, który znęcał się nad niepełnosprawnie intelektualną osobą.

Internauta o pseudonimie "Kamerzysta" razem z grupą swoich znajomych nagrali jak zmuszają chłopaka m.in. do jedzenia kocich odchodów, po czym film z tego zajścia trafił do internetu.Prokuratura chciała, aby za kraty trafił "Kamerzysta", czyli Łukasz W. i jego kolega. Sąd zdecydował jednak o miesięcznym areszcie tylko dla Łukasza W. Według sądu jego kolega miał mniejszy udział w zarzucanym przestępstwie, a ich wyjaśnienia różnią się.- Sytuacja obu mężczyzn się różni: pierwszy z nich odgrywał kluczową rolę w przestępstwie, które zarzucono. Areszt z obawy o to, że mógłby mataczyć. Co do drugiego z mężczyzn sąd uznał, że tutaj takiej obawy matactwa nie ma, choć również grozi mu surowa kara. Niemniej jest on objęty dozorem policji oraz ma zakaz kontaktowania się z osobami, które zostały wskazane w postanowieniu sądu. Złamanie tych zasad może powodować, że mężczyzna ten trafi do aresztu tymczasowego tak, jak i ten pierwszy - poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie, Michał Tomala.W nagraniu brała też udział dziewczyna, wobec której został zastosowany dozór policyjny.Wszystkim grozi 8 lat wiezienia.