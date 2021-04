Dyskusja w "RSnW": Relacje USA - Rosja

Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)

W tej chwili obydwa państwa starają się wzajemnie zbudować wobec siebie pozycję siły i z tej pozycji ukształtować przyszłe relacje - tak o sytuacji między Stanami Zjednoczonymi i Rosją mówił w "Radiu Szczecin na Wieczór" Andrzej Kohut - amerykanista i ekspert ds. międzynarodowych Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

- Ponieważ w USA zmieniła się administracja. Zmieniła się na taką, która próbuje przywrócić do polityki amerykańskiej te wartości, które zniknęły nam z horyzontu za czasów Donalda Trumpa. A to jest coś, czego Rosja się obawia. Pojawiła się administracja, która zapowiada, że będzie wobec Rosji surowa tam, gdzie Rosja przekracza granice, co do których Stany Zjednoczone nie chciałyby, żeby Putin je przekraczał - powiedział Kohut.



Kilka dni temu prezydent USA Joe Biden zarządził wprowadzenie sankcji politycznych i gospodarczych wobec Rosji - wydalono też 10 rosyjskich dyplomatów. To odpowiedź na rosyjską ingerencję w amerykańskie wybory, cyberataki, łamanie praw człowieka i okupację Krymu.



Biały Dom zagroził także Moskwie konsekwencjami, jeśli więziony rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny umrze. Władze nie pozwalają, aby zbadał go lekarz spoza kolonii karnej, gdzie przebywa Nawalny. Jego stan zdrowia pogarsza się.