I kto zbierze teraz niemieckie szparagi?

Szparagi owszem: w kuchni, a nie na polu - dla Polaków praca przy zbiorze tego warzywa nie jest już opłacalna - pisze portal dziennika Rheinische Post powołując się na Stowarzyszenie Plantatorów Szparagów z Nadrenii.

Teraz to głównie Rumuni "łapią się" do sezonowej pracy na polu w Niemczech. Beelitz pod Berlinem, to "szparagowe zagłębie" w Niemczech. Kiedyś przy zbiorach pracowało nawet 3,5 tysiąca Polaków. Sezon w sezon - od lat.- Piętnasty sezon..., po prostu sztychem szparagę wykopujemy, bo tu pola są lekkie - wspominał jeden z nich.Sytuacja się jednak zmieniła. Sztychem pracują Rumunii, a nie Polacy. To m.in. przez wzrost wynagrodzeń w Polsce.- Chociażby fakt zwiększania średniego wynagrodzenia i stawki minimalnej w Polsce. To spowodowało, że nie chcemy wyjeżdżać - uważa ekonomista, prof. Piotr Niedzielski.Poza ekonomicznymi wskaźnikami, ta sytuacja pokazuje, że choć czasy trudne, to nie trzeba jeszcze tak jak do niedawna przymusowo wyjeżdżać za chlebem zagranice - mówi poseł PiS, Leszek Dobrzyński.- Namacalny, praktyczny dowód, że rzeczywiście polska gospodarka się rozwija - podkreślił.Bezrobocie w Polsce w lutym 2011 roku wyniosło 13,4 proc., teraz w czasie pandemii jest o ponad połowę mniejsze.