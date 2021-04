Plan wyburzenia kamienic. Dyskusja w "RSnW"

Plan wyburzenia w Szczecinie ponad 60 budynków komunalnych tematem audycji "Radia Szczecin na Wieczór".

Zgodnie z założeniami Urzędu Miasta likwidacja, także powojennych kamienic, ma nastąpić do 2023 roku. To lokale mieszkalne i użytkowe, które są w bardzo złym stanie - mówiła radna klubu Koalicja Obywatelska Dominika Jackowski. W jej ocenie koszt ich remontu jest zwyczajnie nieopłacalny. Przede wszystkim tych lokali, które zlokalizowane są w odległych dzielnicach Szczecina.- O ile w Śródmieściu mamy kamienice, które mają bogaty wystrój i tworzą zwarty układ urbanistyczny, więc ich ochrona jest bardzo ważna, o tyle w pozostałych dzielnicach mamy do czynienia z kamienicami, które mają mniejsze walory architektoniczno-urbanistyczne i również o wiele gorszy stan techniczny - powiedziała Jackowski.Z takim podejściem Miasta Szczecin do starych budynków nie zgadza się radna wojewódzka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Jacyna-Witt. - To działanie na szkodę interesów mieszkańców Szczecina - uważa radna. - My musimy jasno powiedzieć, że te budynki są nasze, wspólne. To jest nasza wspólnota, majątkowa i pan prezydent przez 15 lat, niestety, ale doprowadził do tego, że mnóstwo budynków w Szczecinie po prostu zostało zdewastowanych, zniszczonych. Tych budynków nie remontowano, wyprowadzano z nich ludzi. Pozwolono na to, żeby te budynki były w tej chwili rozbierane.Problem ewentualnej przeprowadzki dotyczy - w ciągu dwóch najbliższych lat - w sumie ponad 130 osób.