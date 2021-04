Parkingowa partyzantka na szczecińskim osiedlu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Walka o miejsca parkingowe na Osiedlu Polonia w Szczecinie.

Część mieszkańców wzywa Straż Miejską do nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. Wcześniej było dobrze i nagle pojawiły się zakazy - tłumaczą kierowcy, którzy nie mają gdzie zostawić swoich aut.

Ciągłe linie wymalowano po interwencji zarządcy - firmy Siemaszko. Zabrali nam wszystkie opcje - tłumaczy jeden z ukaranych mandatem mieszkańców.



- Linie pojawiły się później, jak już osiedle powstało, po tym jak już zaczęliśmy korzystać z mieszkań. Naprawdę nie ma tutaj gdzie stawać, zostały zabrane dwa rzędy miejsc od ulicy; przy budynkach był parking, później był od ulicy parking - zostało to zabrane - relacjonuje nasz rozmówca.



Dostajemy wiele zgłoszeń ze wszystkich osiedli Szczecina - komentuje Joanna Wojtach, rzeczniczka prasowa szczecińskiej Straży Miejskiej.



- Z każdego miejsca dostajemy, generalnie z całego Szczecina, niestety ciągle jest ten deficyt miejsc parkingowych. Dużo samochodów jest w jednym gospodarstwie, często po dwa, trzy pojazdy no i problemy z parkowaniem, niektórzy kierowcy dość niefrasobliwie traktują przepisy prawa o ruchu drogowym - stąd nasze działania - wyjaśnia Wojtach.



Deweloper - firma "Siemaszko" tłumaczy w piśmie do lokatorów, że "działa na wniosek i zgłoszenia mieszkańców". Więcej na temat kłótni o miejsca parkingowe na Osiedlu Polonia po godzinie 12. w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".