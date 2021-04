Poseł Nowej Lewicy o porozumieniu z PiS

Zejdźmy na ziemię, wyjdźmy z internetowej bańki - robimy to, czego wymagają od nas wyborcy. Tak o porozumieniu Nowej Lewicy z PiS - w sprawie unijnego Funduszu Odbudowy - mówił poseł Dariusz Wieczorek w "Rozmowach pod Krawatem".

Polityk Nowej Lewicy odpowiadał krytykom ze strony opozycji, którzy nie dopuszczają w ogóle możliwości rozmów z partią rządzącą.Poseł Wieczorek podkreślał, że po "twardych negocjacjach" uzyskali korzyści dla Polaków.- Wyjdźmy z tej całej bańki, tych wielkich warszawskich salonów i może zejdźmy na ziemię. Warto dzisiaj poczytać sobie pierwszą stronę "Rzeczpospolitej" i zobaczyć, jakie badania są i co myśli społeczeństwo. My po prostu robimy to, czego oczekują od nas nasi wyborcy. 66 proc. Polaków uważa, że powinniśmy jako opozycja głosować "za", a ledwie ponad 2 proc. uważa, że opozycja powinna głosować z panem Ziobro. W związku z czym, jeżeli ktoś chce być w tych 2,7 proc., to proszę bardzo, niech będzie - komentował Wieczorek.W ramach przyjętego, w Unii Europejskiej, Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić prawie 400 milionów euro dotacji oraz ponad 300 milionów euro pożyczki. Aby wszedł w życie, muszą go ratyfikować parlamenty krajów Wspólnoty.