„Zaszczep się w majówkę”. Punkt przy Szpitalu Wojskowym w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W majówkę będzie można się zaszczepić przeciwko Covid-19 bez rejestracji. W ramach ogólnopolskiej akcji „Zaszczep się w majówkę” na parkingu 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie stanął kontener. Od soboty będą w nim podawane szczepionki.

Preparat będzie mógł otrzymać każdy, kto ma skierowanie - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - 1 i 2 maja zaszczepić się mogą osoby w wieku 36 lat i starsze. 3 maja osoby w wieku 34 lat i starsze. W majówkę zaszczepić się będą mogły również osoby 30+, które wcześniej się rejestrowały i mają taką możliwość.



Szczepienia będą przebiegały tak, jak we wszystkich punktach stacjonarnych - mówi komendant szpitala, pułkownik Krzysztof Pietraszko. - Ktoś przyjdzie, wejdzie do kontenera i podejdzie do lekarza na weryfikację, do szczepienia. Będą też wystawione namioty, w których pacjenci będą mogli czekać na szczepienie, jak również po szczepieniu będzie można odczekać 15 minut.



Chętni otrzymają szczepionkę firmy Johnson&Johnson. To preparat jednodawkowy. Przygotowano 2,5 tysiąca szczepionek.



Punkt na parkingu Szpitala Wojskowego w Szczecinie będzie przyjmował chętnych od 1 do 3 maja, między 9 a 19.