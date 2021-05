Zaszczep się bez rejestracji

Wystarczy mieć skierowanie i postać w kolejce, by zaszczepić się przeciwko Covid-19. Nie trzeba się rejestrować, tylko przyjść dziś na parking 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie.

Preparaty chętnym będą podawane w specjalnym kontenerze. Przygotowano 2,5 tysiąca szczepionek Johnson&Johnson. To w ramach ogólnopolskiej akcji "Zaszczep się w majówkę". 1 i 2 maja zaszczepić się mogą osoby w wieku 36 lat i starsze, 3 maja osoby w wieku 34 lat i starsze.W majówkę zaszczepić się będą mogły również osoby 30+, które w przeszłości zgłosiły chęć zaszczepienia przez formularz na stronie gov.pl/szczepimysie i otrzymały na tej podstawie e-skierowanie.- Jeżeli szczepionki jeszcze zostaną, to w dniach 4-5 maja, będzie można również zaszczepić się tą szczepionką w przychodni - mówi komendant 109. Szpitala Wojskowego, pułkownik Krzysztof Pietraszko.Punkt na parkingu 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie będzie przyjmował chętnych od 1 do 3 maja, między 9 a 19.