Radni miejscy o remoncie w parku Żeromskiego

Park Żeromskiego. Wizualizacja: UM Szczecin

Remontują "szkielet" parku, czyli alejki, ale pytania o przyszłość i ewentualne zmiany, nowe nasadzenia w parku Żeromskiego w centrum Szczecina - zostają otwarte.

Także dlatego, że wciąż nie ma zrobionej szczegółowej inwentaryzacji rosnących tam drzew i krzewów. O Parku dyskutowali radni podczas obrad komisji komunalnej.



Wcześniej, w ramach projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, odremontowano część alejek. Teraz mowa o kolejnych, zgodnie z historycznymi wskazaniami. Radni pytali o remont fontanny, nowe toalety i inne zmiany w parku.



- Wojewódzki Konserwator Zabytków oczekuje szczegółowej analizy historycznej, inwentaryzacji zieleni oraz projektu całościowego - mówiła Monika Adamkiewicz z biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.



Miejska ogrodnik, Marta Safader-Domańska przyznała, że kompleksowa rewitalizacja Parku Żeromskiego to długi proces.



- Inwentaryzacja dendrologiczna, analizy, to w ogóle jest podstawa rozmowy o tym temacie, bo my cały czas realizujemy jakieś "akcyjne działania" w tym parku - oceniła.



Ile mogłoby kosztować całościowe odnowienie Parku Żeromskiego?! Kwota nie padła. Jeden z zastępców prezydenta Szczecina stwierdził, że prawdopodobnie mowa o milionowych wydatkach "z dwoma cyframi z przodu".



Jednocześnie Michał Przepiera zapewniał, że miasto do prac w parku podchodzi kompleksowo.