Autobus staranował auto. Kierowca pomylił pedały?

Hamulce w autobusie były sprawne, a kierowca najprawdopodobniej pomylił pedały - tak, środowe zdarzenie z pętli Turkusowa, tłumaczył prezes Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Dąbie".

Autobus linii nr 54 najpierw staranował zaparkowany na pętli samochód osobowy, a potem przejechał trawnikiem kilkadziesiąt metrów.



- Kierowca został ukarany mandatem przez policję. To doświadczony pracownik - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", prezes SPA Dąbie Włodzimierz Sołtysiak. - Prawdopodobnie doszło do sytuacji, w której kierowca nie opatrznie, w cudzysłowie "pomylił" być może pedał gazu z pedałem hamulca.



Taką wersję wydarzeń podał w środę - na naszej antenie - właściciel uszkodzonej osobówki.



- Kierowca jest teraz na urlopie - dodał prezes Sołtysiak. - Autobus jest zabezpieczony, zaplombowany na terenie naszego przedsiębiorstwa. Jak kierowca się pojawi we wtorek lub środę, to powołamy komisję i będziemy tę sprawę wyjaśniać.



W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.