W Podjuchach powstanie nowoczesna baza dla lodołamaczy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: R.Stachnik [Radio Szczecin], montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W szczecińskich Podjuchach powstanie nowoczesna baza dla lodołamaczy operujących na Odrze. Koszt inwestycji to 22 miliony złotych.

- W piątek podpisano umowę na budowę bazy z firmą Strabag - mówi dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski. - Budowane jest 140 metrów linii nabrzeżowej. To jest taka długość obiektu, która pozwoli na stacjonowanie wszystkich lodołamaczy, które za każdym razem w myśl polsko-niemieckiej umowy pracują na Dolnej Odrze, czyli 13 jednostek. My wszystkie będziemy w stanie zmieścić w Podjuchach. Dziś musimy je rozkładać między Szczecinem Podjuchami, a Gryfinem.



- Inwestycja jest bardzo ważna, bo ten odcinek Odry, po zamierzonych inwestycjach, będzie miał najwyższą w Polsce klasę żeglowności - mówi Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury. - Za chwilę będziemy tu mieli pełnoprawny szlak żeglugowy 4. kategorii, w ramach korytarza Bałtyk - Morze Północne wpisanego do sieci bazowej TEN-T w Unii Europejskiej, a więc pierwsze połączenie wodne w odpowiedniej klasie pomiędzy Szczecinem a Berlinem.



W bazie powstanie też zaplecze techniczne dla lodołamaczy, gdzie będą przeprowadzane drobne naprawy. W czerwcu do Szczecina dotrą kolejne nowe lodołamacze budowane w Gdańsku.