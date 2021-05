Goście RSnW: Zmniejszenie odstępu między dawkami szczepionki jest bardzo korzystne

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zmiana zasad Narodowego Programu Szczepień to krok w dobra stroną - zgodzili się goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Od 17 maja odstęp między dwiema dawkami szczepionki wyniesienie minimalnie 35 dni. Dotąd - w zależności od producenta - było to nawet do 3 miesięcy.



Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych prof. dr hab. Miłosz Parczewski powiedział, że skrócenie okresu między dawkami jest korzystne ze względu na budowanie odporności populacyjnej.



- Im szybciej będzie podana druga dawka, szczególnie w tych szczepionkach, które są oparte na technologi mRNA - czyli Pfizer i Moderna, tym szybciej będzie osiągnięta pełna odporność powyżej 90%. To skrócenie czasu jest bardzo korzystne. Pamiętamy, że to rozszerzenie odstępów pomiędzy dawkami wynikało z wysokości fali koronawirusa, którą właśnie kończymy - mówił Parczewski.



Lekarz-specjalista mikrobiologii lekarskiej dr n.med. Joanna Jursa-Kulesza uważa, że benefity z krótszych odstępów na pewno zachęcą wiele osób do szczepienia.



- Przecież za chwilę wakacje, planujemy różne wyjazdy nie tylko w Polsce, ale i za granicę. Na pewno to szczepienie i ten paszport covidowy, który ma powstać w Unii Europejskiej, być może zachęci bardzo wiele osób, które nie do końca chciały się zaszczepić - mówiła Jursa-Kulesza.



W Polsce wykonano około 14 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych jest 3,7 mln osób.