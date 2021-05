Sensacyjne odkrycie w jednym z domów na szczecińskim Pogodnie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Znaleziono list generała Romana Abrahama pisany do oficerów, jak się mają zachować po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. List jest pisany ręcznie.

- Powstał, gdy Roman Abraham był dowódcą Brygady Kawalerii Bydgoszcz - mówi

Wiktor Możdżer ze stowarzyszenia Denkmal Pomorze. - Udało się nam znaleźć bardzo ciekawy dokument, w zasadzie list pisany na papierze "firmowym" dowódcy Brygady Kawalerii Bydgoszcz. Mamy tu rok 1935. 11 maja. List to odezwa do dowódców pułków, które wchodziły w skład Brygady Kawalerii Bydgoszcz. Traktuje o tym, w jaki sposób ma się zachować wojsko na wypadek śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego.



Dokument trafił do Szczecina najprawdopodobniej przypadkowo. Istnieje hipoteza, że był w niego zapakowany jakiś towar - mówi Dariusz Sołtys, wiceprezes stowarzyszenia Denkmal Pomorze. - To jest trzymanie w ręku naprawdę dużego kawałka historii. Był dreszczyk, bo to dokument, który nie miał żadnego związku, a nagle okazało się, że trzymamy w rękach perełkę.



Dokument został napisany dzień przed śmiercią marszałka Józefa Piłsudskiego, czyli 11 maja. Znaleziono go w domowym archiwum. Generał Roman Abraham dowodził podczas kampanii wrześniowej Wielkopolską Brygadą Kawalerii.