"Polski Ład" przyczyni się do realizacji nowych inwestycji [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Budowa domów - do 70 metrów powierzchni - bez pozwolenia na budowę przyspieszy realizację inwestycji - tak komentuje propozycję z programu "Polski Ład", Jan Styliński z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Propozycję budowy małych domów z uproszczoną biurokracją chce realizować Zjednoczona Prawica. Niestety, pomysł mogą blokować banki, domagając się szczegółowych projektów.



- To przede wszystkim trochę przyspieszy budowę, no bo jednak samo zgłoszenie z krótkim terminem reakcji organu, spowoduje, że w zasadzie po dwóch tygodniach - od pomysłu na realizację - można będzie do tej realizacji przystąpić. Natomiast w praktyce myślę, że będzie mniejsza liczba tych obiektów realizowana, niż by się wydawało. Po pierwsze dlatego, że wiele, nawet niedużych obiektów, to są obiekty realizowane z udziałem jakiegoś rodzaju kredytu - informuje Styliński.



Uproszczenia przy budowie małych domów mogą spowodować, że będą realizowane takie inwestycje w większej ilości.



- Do tej pory było niewiele tego typu projektów, ale też dlatego, że nie było zachęt do budowania takich niedużych domów, typu 70-80 metrów. Każdy obiekt powyżej 30 metrów kwadratowych wymagał przejścia przez procedurę budowlaną - tłumaczy Styliński.



W ubiegłym roku, rozpoczęto 224 tysiące budów. Mimo to według szacunków w Polsce brakuje dwóch milionów mieszkań. Powstające lokale - w dużej mierze - są wykupywane przez inwestorów, a nie polskie rodziny.