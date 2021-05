Absurdalny zarzut miasta ws. mieszkańca sądzącego się o opłaty w SPP

"Szczecin narusza zasady współżycia społecznego" - to fragment orzeczenia, które zapadło w czwartek przed Sądem Rejonowym w Szczecinie. Sprawa dotyczyła pobrania od naszego słuchacza Grzegorza Grucy jednozłotowej opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, w miejscu nieprawidłowo oznakowanym.

Miasto z kolei zarzuciło Grucy, że kierując takie sprawy do sądu narusza zasady współżycia społecznego. Zdania tego nie podzieliła sędzia Joanna Rawska-Szklarz.- Zarzut sprzeczności żądania z zasadami współżycia społecznego podnosi Gmina Miasto Szczecin, która sama te zasady współżycia społecznego narusza - mówiła Rawska-Szklarz.Sędzia uzasadniała swoje orzeczenie.- Jeżeli gmina przez lata zmusza osoby parkujące w strefie do uiszczania opłat w miejscach nieprawidłowo wyznaczonych, to tak postępujący podmiot nie może podnosić zarzutu, że inna osoba realizując swoje prawo do sądu, postępuje w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego - mówiła sędzia.Grzegorz Gruca wygrał kilkadziesiąt spraw dot. parkowania w miejscach, które nie spełniały wymagań ministerialnego rozporządzenia - m.in. brakowało tzw. oznakowania poziomego. W efekcie do tej pory, mimo rozszerzenia Strefy półtora miesiąca temu, kontrolerzy nie wystawiają wezwań, jeśli auto nie ma biletu, a jest zaparkowane w miejscu, gdzie brakuje linii wymalowanych na chodniku czy jezdni.