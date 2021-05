PiS o najważniejszych założeniach "Polskiego Ładu" [ZDJĘCIA]

Obniżenie podatków oraz przeznaczenie siedmiu procent Produktu Krajowego Brutto na zdrowie, to najważniejsze założenia programu "Polski Ład", który chce realizować Zjednoczona Prawica. W poniedziałek konferencję w tej sprawie zorganizowało Prawo i Sprawiedliwość.

Jak mówił poseł Leszek Dobrzyński, zmiany w systemie podatkowym mają dotyczyć 18 milionów Polaków.- Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych, to jest na prawdę wielki projekt które spowoduje to, że między innymi znaczna część emerytów będzie otrzymywała swoje emerytury bez podatku. Są to projekty, które będą decydowały o tym, że w kieszeniach Polaków pozostanie więcej pieniędzy - powiedział Leszek Dobrzyński.Program Polski Ład zakłada budowę dróg ekspresowych S10 i S11 w naszym regionie oraz zachodniej obwodnicy Szczecina dodaje poseł Artur Szałabawka.- Zapowiadana przez nas - a negowana przez wielu - Zachodnia Obwodnica Szczecina jest gwarancją rozwoju tego regionu - powiedział Artur Szałabawka.A poseł Michał Jach cytował słowa Roberta Lewandowskiego: - Nigdy nie przestawaj marzyć. Prawo i Sprawiedliwość marzy o Polsce wielkiej, bogatej. Polsce, która będzie się liczyć na arenie międzynarodowej, a obywatele nie będą się czuć gorzej ani pod względem finansowym, ani kulturowym, ani jakimkolwiek innym.Polski Ład ma na celu budowę polskiej klasy średniej. Według programu, przeciętna rodzina ma zyskać na zmianach około 3700 złotych.