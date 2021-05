"Gej przeciwko światu" komentuje zatrzymanie Protasiewicza

Nie milkną echa po zatrzymaniu aktywisty i białoruskiego blogera Romana Protasiewicza, który został aresztowany w poniedziałek na lotnisku w Mińsku, po uprowadzeniu cywilnego samolotu Ryanair.

O komentarz w sprawie zatrzymania poprosiliśmy znanego blogera Waldemara Krysiaka prowadzącego kanał pt: "Gej przeciwko światu''. Jak mówi nam bloger, Białoruś jest symbolem ograniczania wolności słowa w Europie.- To jest przykład, jak naprawdę ograniczana może być wolność słowa w danym kraju. Coś o czym słyszymy w Polsce, że rzekomo w Polsce ogranicza się wolność słowa, co jest nieprawdą. To ma miejsce na Białorusi o czym mogliśmy usłyszeć w poniedziałek - powiedział Waldemar Krysiak.Bloger dodaje, że wiele akcji w Polsce tj. poniedziałkowy krzyk minutowy białoruskiej aktywistki, nie polepszą sytuacji opozycji na Białorusi. Trzeba przede wszystkim zająć się pomocą zatrzymanemu aktywiście.- Aktywistka lewicy spędziła minutę, krzycząc w niekontrolowany sposób. Jej tępy krzyk ma być tym co jest wiadomością dnia, ma być tym co rzekomo polepsza sytuację Białorusi. Wiadomością dnia jest to, że białoruski aktywista został nielegalnie zatrzymany - dodaje Waldemar Krysiak.Obecnie Roman Protasiewicz znajduje się w mińskim areszcie śledczym. Jak mówi białoruski bloger, na nagraniu w mediach społecznościowych: "Współpracuję ze śledczymi i składam zeznania, przyznając się do organizowania zamieszek w Mińsku".