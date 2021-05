Idziemy drogą Argentynek - one próbowały dziewięć razy i mamy nadzieję, że nam też się w końcu uda - powiedziała w "Rozmowach pod Krawatem" posłanka Klubu Lewicy Katarzyna Kotula, wicepełnomocniczka rejestrowanego właśnie obywatelskiego komitetu "Legalna Aborcja bez kompromisów".

Wniosek o legalizację komitetu w środę trafił do Sejmu. - Idziemy drogą Argentynek i mamy nadzieję, że nam też w końcu się uda. Częścią składową komitetu jest większość organizacji i ruchów kobiecych, które działają na rzecz praw kobiet. W bardzo różnych obszarach, nie tylko dotyczących spraw przerywania ciąży, ale także przemocy wobec kobiet. Częścią składową Komitetu są posłanki Lewicy, ale także polityczki Partii Zielonych - powiedziała Kotula.Legalizacja prawa aborcyjnego to coś, co Lewica miała od początku w swoim programie - dodała Kotula. - Powinniśmy zaufać kobietom, że najlepiej wiedzą, z jakiego powodu potrzebują przerwać ciążę, a my dzisiaj po wyroku Trybunału Konstytucyjnego możemy powiedzieć po półrocznym podsumowaniu, widzimy, że przede wszystkim wyrok spowodował zwiększoną liczbę aborcji i zmniejszoną liczbę badań prenatalnych, bo kobiety boją się dokończyć diagnostykę prenatalną.Marszałek Sejmu ma dwa tygodnie na decyzję o rejestracji komitetu. Komitet postuluje liberalizację aborcji w Polsce, czyli dostępność oraz legalność i zbiera pod tym obywatelskim projektem podpisy.