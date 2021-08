Góra śmieci - góra problemów. Budowa w Świnoujściu

Z górą śmieci wzrósł nie tylko koszt inwestycji, ale wydłuży się też czas jej realizacji. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Z górą śmieci wzrósł nie tylko koszt inwestycji, ale wydłuży się też czas jej realizacji. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Z górą śmieci wzrósł nie tylko koszt inwestycji, ale wydłuży się też czas jej realizacji. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Z górą śmieci wzrósł nie tylko koszt inwestycji, ale wydłuży się też czas jej realizacji. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Z górą śmieci wzrósł nie tylko koszt inwestycji, ale wydłuży się też czas jej realizacji. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Czy samorząd Świnoujścia będzie musiał dopłacić do przystani rybackiej za 13 milionów zł? Trwają negocjacje w tej sprawie, a powodem zamieszania jest góra śmieci, na którą natknął się wykonawca.

Góra opon, gruzu i innych odpadów znajdowały się pod pomostem starej przystani rybackiej w świnoujskim Karsiborze. Wykonawca nowego obiektu dla rybaków natknął się na nią przy pracach rozbiórkowych. Pojawił się problem, kto zapłaci wywóz odpadów.



- Musimy rozmawiać z wykonawcą co do kosztów, które on musi ponieść, a które ewentualnie miasto musiałoby sfinansować. Te rozmowy trwają. Kompromis musimy osiągnąć, bo chcemy zrealizować tę inwestycję - mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.



Z górą śmieci wzrósł nie tylko koszt inwestycji, ale wydłuży się też czas jej realizacji.



- Nie mieliśmy wiedzy, że otoczenie, na którym realizowana jest inwestycja zostało tak zanieczyszczone - dodaje Żmurkiewicz.



Budowa nowej przystani rybackiej to koszt 13 mln. zł. Powstanie nowe nabrzeże o długości 114 metrów z pięcioma stanowiskami dla kutrów i pływający 36-metrowy pomost.