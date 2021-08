Jest nowa obwodnica. "Nie odciąża ruchu w mieście"

Nowa obwodnica nie odciąża ruchu w mieście - twierdzą mieszkańcy Gryfic.

Jak mówią, pierwszy etap inwestycji powinien się zacząć od strony południowej, a nie północnej miasta. W ten sposób samochody, które zjeżdżają z S6 od strony Płotów i kierują się w stronę morza ominęłyby Gryfice.- Niezbyt odciąży. Jakby obwodnica była rozpoczęta od Kamieńskiej do Niechorskiej, to odciążyłaby ruch na Niechorze, Rewal - mówi mieszkaniec."Tylko jadąc od strony Płot samochodem ciężarowym w stronę Brojc i tak trzeba przewalić się przez pół miasta z jednym udogodnieniem omijając stary cmentarz. Więc po co wyrzucono ponad 80 mln zł na niepełną obwodnicę" - czytamy w internetowych komentarzach.Opinie mieszkańców Gryfic podziela radny PiS Grzegorz Burcza, który mówi, że kierując się na obwodnice i tak trzeba przejechać krętą drogą przez centrum miasta.- Opowiadanie przez władzę, bo słyszałem taką wypowiedź władz, że to odciąży centrum i ludzie będą jechać. Proszę sobie wyobrazić to, żeby dojechać do obwodnicy, to trzeba byłoby pokonać sześć zygzaków, wyjechać z miasta i wjechać do określonego celu. Podejrzewam, że żaden kierowca się nie zdecyduje się na taki ruch - powiedział Burcza.Północna obwodnica Gryfic to prawie 4,5 km trasy poprowadzonej nowym śladem. Na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi 110 i 109 powstały ronda. W ramach inwestycji zbudowano nowy most przez Regę.