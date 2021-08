Obwodnica w rządowym planie. Burmistrz Polic ma obawy

Zachodnia Obwodnica Szczecina wpisana do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Pierwsze przetargi na jej budowę mają się odbyć jeszcze w tym roku. Tymczasem samorządowcy ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego oraz posłowie opozycji alarmują, że ta inwestycja nie dojdzie do skutku.Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Rafał Niburski z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że to po prostu nieprawda.- Nie mam pojęcia, dlaczego taka dyskusja była, ja akurat dowiedziałem się o tym z komunikatów szczecińskiego magistratu. - Można powiedzieć, że z dzisiejszej perspektywy to był zwykły fake news. Nie wiem co przyświecało jego twórcom, ale też można obwiniać część mediów, która nie pytając drugiej strony o sytuację Zachodniego Obejścia Szczecina, na jakim etapie jest realizacja tej inwestycji, wypuściło tego fake newsa siejąc dezinformację - powiedział Niburski.Burmistrz Polic Władysław Diakun jest jednym z tych, którzy także poddają w wątpliwość realizację tej inwestycji. Jak powiedział "ma obawy, bo przez 30 lat nic w tej sprawie nie zrobiono".- Ja z tą inwestycją, pomysłem obwodnicy zachodniej, przejścia najpierw promowego, a teraz już tunelowego jestem związany od 30 lat i były również sytuacje w przeszłości, że był wielki entuzjazm budowy tej obwodnicy, a później wszystko ustało. Doświadczony poprzednimi stwierdzeniami, wystąpieniami jestem tym zaniepokojony - stwierdził Diakun.Zachodnia Obwodnica Szczecina ma być gotowa do 2027 roku. Kosztować będzie ponad 5 miliardów złotych.