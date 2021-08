"Nie ma lepszej pieczęci niepodległości niż Wojsko Polskie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Żołnierze ze szczecińskiego garnizonu swoje święto obchodzili na prawobrzeżu. Przed Pomnikiem Niepodległości na osiedlu Słonecznym zebrało się ponad stu mundurowych różnych formacji oraz przedstawiciele władz państwowych i lokalnych.

Dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej generał Dariusz Parylak w swoim przemówieniu dziękował rodzinom żołnierzy.



- Tęsknota, to swoistego rodzaju cień żołnierza. Towarzyszy mu podczas każdej służby. Czy jest na strzelnicy, na poligonie, czy wykonuje trudne zadania na misji pokojowej. Wsparcie rodziny to jeden z najważniejszych elementów naszego jestestwa. Także tym rodzinom życzę wszystkiego najlepszego - mówił generał Parylak.



List od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka odczytał przewodniczący sejmowej komisji obrony narodowej, poseł Michał Jach.



- Ostatnie miesiące pokazały, że także w czasie pokoju siły zbrojne odgrywają wielką rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa polskim obywatelom. Działania wojska okazały się nieocenione podczas pandemii Covid-19 - mówił Jach.



Do żołnierzy przemawiał też wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- I kiedy widzimy Wojsko Polskie, tutaj w Szczecinie, gdzie stacjonuje 12 Dywizja, to mamy pewność, że Rzeczpospolita jest wolna, że żyjemy w wolnym kraju. Bo nie ma lepszego znaku, lepszej pieczęci niepodległości, niż Wojsko Polskie - mówił Bogucki.



Podczas uroczystości wręczono medale i awanse zasłużonym żołnierzom i po raz pierwszy awansowano żołnierzy 14. Zachodniopomorskiej Brygady WOT.