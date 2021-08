Polityka zagraniczna to sprawa rządu, ale Szczecin solidarnie może włączyć się w pomoc dla osób, które jej potrzebują - tak zastępca prezydenta Szczecina, Daniel Wacinkiewicz pisze o tym, czy Szczecin przyjmie uchodźców z Afganistanu. Pytał o to w interpelacji radny Przemysław Słowik.

Zwrócił się on o natychmiastową pomoc dla afgańskich współpracowników Polski i ich rodzin.Przypomniał on, że wcześniej Szczecin przyjął rodzinę z Syrii.Radny Słowik zaapelował, by władze miasta udzieliły azylu przynajmniej jednej rodzinie z Afganistanu.Wacinkiewicz odpowiada, że za politykę zagraniczną odpowiedzialny jest rząd, nie leży to w kompetencji miast. Jak dodał, do tej pory w sprawie nie kontaktował się z miastem ani wojewoda ani nikt z rządu.