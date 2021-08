Minister zdrowia: nowe zakażenia będą o wiele mniej śmiertelne [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pomorze Zachodnie jest przygotowane na rozwój czwartej fali epidemii koronawirusa. Jeżeli będzie taka konieczność, rozpoczną się poszukiwana lokalizacji na nowy szpital tymczasowy - tak w rozmowie z Radiem Szczecin mówi minister zdrowia.

Zdaniem Adama Niedzielskiego, znacznego wzrostu zachorowań powinniśmy spodziewać się w połowie września. Wtedy dobowo będzie ich ponad tysiąc, więcej pacjentów będzie hospitalizowanych.Szpital tymczasowy działa nadal w placówce na Pomorzanach i to on będzie głównie przyjmować pacjentów z Covid-19 - mówi Adam Niedzielski.- W przypadku jakiejkolwiek eskalacji i zwiększenia liczby, będziemy uruchamiali kolejne ośrodki. Oczywiście w skrajnej sytuacji, będziemy uruchamiali też szpitale tymczasowe. Proszę pamiętać, że czasami - a tak mieliśmy do czynienia w trzeciej fali - to już radzenie sobie w niektórych regionach tylko i wyłącznie przez lokalne ośrodki, było po prostu niemożliwe - mówi minister zdrowia.Niedzielski uspokaja jednak, że czwarta fala zachorowań powinna przebiegać spokojniej niż poprzednie.- Nawet jeżeli liczba nowych zakażeń będzie rosła, nie będzie się tak bardzo przekładała na liczbę nowych hospitalizacji. Przede wszystkim będzie o wiele mniej śmiertelna - mówi minister zdrowia.Minister Niedzielski zapowiedział też modernizację szpitali i inwestycje.