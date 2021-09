Radna pyta o wypowiedź marszałka Grodzkiego. Większość szpitali do likwidacji?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Radna sejmiku interpeluje w sprawie wypowiedzi marszałka Senatu. Małgorzata Jacyna- Witt z Prawa i Sprawiedliwości pyta o wypowiedź w sprawie likwidacji szpitali.

Chodzi o słowa Tomasza Grodzkiego, który powiedział, że "w Polsce powinno być około

130 szpitali na 40 milionów mieszkańców, a jest prawie tysiąc takich placówek, bez ludzi, bez sprzętu."



- Jako że pan profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, ale też pamiętajmy ekspert Platformy Obywatelskiej do spraw opieki zdrowotnej, publicznie oświadczył, że prawie 90 procent szpitali powinno być zlikwidowane. Stąd pytanie, które to są szpitale i czy zostało to już uzgodnione z marszałkiem województwa oraz ewentualnie z władzami powiatów, dlatego że część szpitali podlega pod władze powiatowe, a tam też współrządzi Platforma Obywatelska - powiedziała Jacyna- Witt.



Radna Prawa i Sprawiedliwości przypomniała że szpital, w którym pracował marszałek Senatu został zlikwidowany. Chodzi o placówkę w Zdunowie. Interpelacja trafiła na ręce marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Marszałek Grodzki tłumacząc swoje słowa mówił, że jego wypowiedź została "wyrwana z kontekstu".

