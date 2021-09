Dramat Polki, która ma oddać dziecko. Co wynika z uzasadnienia wyroku?

Polski sąd nakazujący oddanie 7-letniej Mai, ojcu Niemcowi, którego matka oskarża o skłonności pedofilskie wydał wyrok jedynie na podstawie opinii niemieckiej biegłej psycholog - tak wynika z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Wracamy do sprawy dramatu Polki mieszkającej w Wałczu. Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok powołując się na Konwencję haską nakazując Annie Weisenberger oddać swoją 7-letnią córkę Maję jej ojcu Niemcowi. A tak wyrok szczecińskiego sądu komentuje obrońca pokrzywdzonej Marek Klocek.- Sąd w tym zakresie posłużył się opinią sporządzoną przez biegłą na terenie Niemiec. Ta opinia pozostawiała wiele do życzenia, więc tak naprawdę były sformułowane wnioski o przeprowadzenie ponownego badania przez biegłych w Polsce. Zarówno sąd I i II instancji nie widział potrzeby przeprowadzenia takiego badania - powiedział Klocek.Matka złożyła odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który podtrzymał wyrok szczecińskiego sądu.- Przyjeżdżam do Polski, a tu dwa polskie sądy, dalej mnie tak zbezcześcili. Jeszcze gorzej. Oni nawet powiedzieli, że jeśli dziecko dobrze się zaaklimatyzowało w Polsce, to świadczy to o tym, że również poradzi sobie w Niemczech, wracając tam - mówi pani Anna.Sąd Okręgowy w Szczecinie i Apelacyjny w Warszawie, nie komentuje wyroku, ponieważ rzecznicy Sądów zasłaniali się brakiem akt sprawy, co uniemożliwiło im przygotowanie komentarza.