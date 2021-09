Elektryczne autobusy w Szczecinie

Osiem elektrycznych autobusów właśnie trafiło do Szczecina. To największa jednorazowa dostawa takich ekologicznych pojazdów, jaka trafiła do miasta.

Każdy z Solarisów ma 18 metrów i może pomieścić 120 osób. Są wyposażone w ładowarki USB, baterie mogą ładować przez specjalną wtyczkę lub pantograf. Autobusy przechodzą teraz odbiory techniczne - zaraz po ich zakończeniu wyjadą na trasy.



Kosztowały ponad 32 miliony złotych, z tego ponad 20 milionów to unijne dofinansowanie.



W przyszłym roku do miasta trafi kolejnych sześć elektrycznych autobusów.