Poseł PiS: na Polskim Ładzie skorzystają wszyscy

Wielki, modernizujący Polskę program, który wciąż potrzebuje promocji - poseł PiS Michał Jach zapewniał w "Rozmowach pod Krawatem", że na Polskim Ładzie skorzystają "wszyscy".

Przyznał jednocześnie, że wciąż są potrzebne działania rządu wyjaśniające Polakom, co oznacza ta propozycja Prawa i Sprawiedliwości.Jach zwracał uwagę, że Sejm przyjął jedną z ustaw Polskiego Ładu, czyli "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy". Zakłada on 12 tysięcy złotych na każde drugie i kolejne dziecko od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia.Poseł PiS mówił, że to będzie test dla opozycji w Senacie: - Teraz okaże się czy marszałek Grodzki zdecyduje się na kolejną konfrontację. Wtedy trzeba będzie wyraźnie powiedzieć Polakom, że marszałek Grodzki i Platforma Obywatelska już we wszelki możliwy sposób ogranicza możliwości rozwoju Polski i na wszelkie możliwe sposoby przeszkadza Polakom, uniemożliwia im rozwój i bogacenie się.Michał Jach zwracał uwagę samorządowcom krytycznie nastawionym do Polskiego Ładu, aby sprawdzili wyliczenia na stronie Ministerstwa Finansów. Ile dostawali w czasach rządów PO-PSL - a jakie kwoty i perspektywy mają teraz - mówił poseł PiS.