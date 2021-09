"Odróżnić bieżącą walkę polityczną od zabezpieczenia bezpieczeństwa państwu"

Destabilizacja sytuacji na granicy Polski, czyli także granicy Unii Europejskiej jest na rękę Władimirowi Putinowi. Nie wszyscy w opozycji to rozumieją - mówił w "Rozmowach pod krawatem" prof. US, Maciej Drzonek.

Politolog zwracał uwagę na sytuację międzynarodową; możliwe długie negocjacje po wyborach w Niemczech czy napięcia na Bałkanach. Według niego - w tym kontekście - nawoływanie polityków opozycji do wpuszczania imigrantów do Polski jest na rękę Białorusi i Rosji.- Część z nich może robić to nieświadomie, bo część polityków w Polsce niestety uważa, że "im gorzej, tym lepiej" dla nich w sensie politycznym ponieważ stosują tę taktykę "nie dla PiS, bo nie" - ocenił prof. Drzonek.Profesora Drzonka pytaliśmy również o pokazywane - na konferencji prasowej ministrów rządu - drastyczne zdjęcia z telefonów "imigrantów".- Bardziej oburzające jest to, że nie potrafimy w Polsce oddzielić bieżącej walki politycznej od kwestii, które są fundamentalne. A jedną z kwestii fundamentalnych w każdym państwie jest zabezpieczenie bezpieczeństwa zewnętrznego państwu, w tym: ochrona granic - dodał prof. Drzonek.Według badań połowa ankietowanych Polaków popiera wprowadzenie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej.